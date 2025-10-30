Localizan a un Hombre sin Vida Dentro de un Motel de Guadalajara en Zapopan. Esto se Sabe

Bajo circunstancias que aún son investigadas, un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado sin vida dentro de una habitación de un motel ubicado sobre la avenida Vallarta, a escasos metros del Periférico, en el municipio de Zapopan.

¿Cómo sucedió el hallazgo en el motel?

De acuerdo con el personal del establecimiento, el hallazgo ocurrió poco antes de las nueve de la noche, cuando las recamaristas acudieron a la habitación número 51 luego de que el huésped, que había ingresado horas antes, no renovara su tiempo de estancia.

Tras varios minutos sin obtener respuesta y sospechando que algo no estaba bien, el personal decidió ingresar, localizando al hombre inconsciente. Al intentar reanimarlo y notar que no respondía ni presentaba signos vitales, de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

El cadáver no presentaba huellas de violencia

Policías y paramédicos municipales arribaron al lugar, confirmando que el hombre ya no contaba con vida. En la revisión preliminar, los socorristas no detectaron huellas de violencia, por lo que la causa del deceso no pudo ser determinada en el sitio.

Autoridades informaron que será la necropsia de ley la que confirme las causas de la muerte. Hasta el momento, se desconoce si el fallecido ingresó solo a la habitación. Minutos después del hallazgo, familiares del hombre acudieron al lugar, donde lograron identificarlo y señalaron no saber si padecía alguna enfermedad que pudiera explicar lo ocurrido.

