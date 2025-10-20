Localizan a Mujer sin vida en El Salto, Jalisco; Presentaba Golpes en la Cabeza

Fueron habitantes de la colonia San José El Verde, en El Salto, quienes localizaron a una mujer sin vida. El hallazgo ocurrió sobre una calle de terracería, donde se encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años; su cuerpo presentaba diversos golpes y su cabeza reposaba sobre un charco de sangre.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a los cruces de Galeana y Francisco I. Madero para confirmar el deceso. Al observar a la víctima, identificaron un golpe en el cráneo y un impacto de bala a la altura del vientre.

El área fue acordonada para preservar la escena del crimen, ya que los vecinos no lograron identificar ni reconocer a la mujer. No obstante, algunos refirieron a las autoridades que una pelea marital podría haber derivado en el asesinato, debido a los constantes casos de violencia de género registrados en la colonia en los últimos meses.

La mujer localizada sin vida presentaba múltiples golpes y una herida de bala. Foto: N+

Personal de la Fiscalía de Jalisco tomó mando y conducción del caso, iniciando una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Al arribo de peritos forenses, se confirmó que el cuerpo tenía al menos tres horas de evolución cadavérica. Se espera que en las próximas horas pueda ser reclamado por algún familiar, una vez que llegue a la Morgue Metropolitana y se le practique la necropsia correspondiente.

¿Qué información se tiene sobre el presunto responsable o los responsables de esta agresión?

Debido a lo despoblado de la zona, no fue posible obtener características del presunto responsable de este feminicidio

