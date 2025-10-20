Hallan Laboratorio Clandestino Presuntamente Utilizado por el Crimen Organizado en Teocaltiche

Autoridades estatales localizaron una finca presuntamente utilizada como laboratorio para elaborar droga sintética y centro de distribución en Teocaltiche, Jalisco. El sitio quedó bajo resguardo en espera de una orden de cateo.

Noticia relacionada: Queman Más Vehículos en Teocaltiche; Presuntamente una Célula Delictiva Ocasionó los Incendios

Un nuevo hecho se registró en el municipio de Teocaltiche, donde autoridades estatales localizaron una finca que presuntamente operaba como laboratorio para la elaboración de droga sintética y centro de distribución.

Así localizaron el laboratorio

Durante un recorrido de vigilancia en la zona centro del municipio, elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicasy de Protección Ciudadana escucharon posibles detonaciones de arma de fuego sobre la calle Privada de la Cruz, al cruce con Doroteo Arango.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron bolsas con una sustancia blanca, un arma de fuego y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

Autoridades resguardaron el inmueble

El inmueble quedó bajo resguardo policial mientras se solicita una orden de cateo para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: