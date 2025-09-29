Colectivo de Búsqueda Localiza Nueva Fosa Clandestina en Arroyo Hondo, Zapopan; Esto Encontraron

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron una nueva fosa clandestina en la zona de Arroyo Hondo, Zapopan.

Localizan una nueva fosa clandestina en Zapopan

El hallazgo ocurrió en un predio abandonado, donde de manera preliminar se habla del descubrimiento de entre seis y siete bolsas con restos humanos.

Al lugar acudieron autoridades quienes ya realizan labores con maquinaria pesada para la extracción y resguardo de los indicios. Asimismo, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda para continuar con los trabajos en el predio.

Este hallazgo se suma a otros puntos localizados en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde continúan los esfuerzos de colectivos y autoridades para dar con personas reportadas como desaparecidas.

Daniel Flores / N+

