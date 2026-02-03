Localizan Restos en Huertas y Faldas de Cerro en Acatlán de Juárez

Localizan restos entre huertas y en las faldas del cerro. Permanece acordonada la brecha donde autoridades municipales y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco encontraron restos óseos el viernes 30 de enero en Acatlán de Juárez.

Nota relacionada: Identifican Restos en Fosa Clandestina al Interior del Panteón de San Sabastianito

El hallazgo fue realizado por policías del municipio, quienes de inmediato dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco. Posteriormente se implementó un operativo con palas y picos, tanto por tierra como por aire, con ayuda de un dron sobre puntos de interés previamente analizados en caminos y sembradíos.

En las labores también participaron familiares de Brandon Yahir, quienes se mantienen en su búsqueda desde el 14 de diciembre. Brandon fue visto por última vez en el fraccionamiento Las Terrazas del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Acordonada y totalmente despoblada es como se encuentra esta brecha donde se localizaron los restos óseos. Por tal motivo, no hubo testigos que pudieran aportar datos acerca de quiénes o cuándo habrían sido colocados los fragmentos en el sitio.

¿Qué sucede tras el hallazgo de restos óseos en Acatlán de Juárez?

Por su parte, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señalaron que se encuentran analizando los restos, así como los indicios, para determinar a quién pertenecen y si es que estos son humanos.

En tanto, el hermetismo se mantiene entre los habitantes aledaños al camino que conecta el centro del municipio con el poblado de San José de Los Pozos.

Jahir Bernardino / Las Noticias N+

Historias recomendadas: