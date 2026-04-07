Localizan Presunta Planta de Marihuana en la Zona de la Glorieta Minerva en Guadalajara

En los alrededores de la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, fueron localizadas algunas plantas que aparentan ser supuesta marihuana, de acuerdo con la Policía Vial.

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¿Cómo dieron con la presunta marihuana en la glorieta de La Minerva?

Elementos de la Policía Vial se encargaron de retirar la supuesta marihuana tras el reporte del ejemplar, el cual se encontraba en una de las jardineras cercanas al monumento. Hasta el momento se desconoce cómo brotó.

Cabe recordar que en la glorieta de La Minerva recientemente se plantaron 9 mil 635 ejemplares de ruselias, roelias, azaleas rojas y blancas, así como tapizantes, clavos y agapantos enanos, esto como parte de la remodelación para la próxima competencia mundial de futbol que se llevará a cabo en Jalisco.

La Minerva es una zona de fácil acceso para residentes y turistas, y un punto emblemático de Guadalajara, donde se ha remodelado la glorieta para que las personas puedan fotografiarse durante su visita a la Perla Tapatía. Además, es una de las zonas más concurridas por extranjeros.

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