Machetea y atropella a su Padrastro Tras Discusión en Villa Fontana Diamante, en Zapopan

Una discusión familiar terminó en tragedia en el municipio de Zapopan, donde un hombre de aproximadamente 52 años perdió la vida tras ser atacado a machetazos por su hijastro, quien además lo arrolló con un vehículo.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante, específicamente en los cruces de la avenida Calixto Quirarte Villaseñor y la calle Fuente Grafito. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través de múltiples reportes en los que señalaban una violenta riña y a un hombre gravemente herido que agonizaba en la vía pública.

El hombre fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica

Al arribo de elementos de la comisaría municipal, localizaron en dos puntos distintos del lugar manchas hemáticas, lo que confirmaba el reporte. Sin embargo, testigos informaron que familiares de la víctima ya lo habían trasladado por sus propios medios a recibir atención médica.

Minutos después, personal de un hospital privado ubicado sobre la avenida Juan Gil Preciado notificó a las autoridades el ingreso de un hombre con múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima llegó a la sala de urgencias sin signos vitales.

Testigos señalaron que el ataque derivó de un conflicto familiar entre el ahora fallecido y su hijastro. La agresión comenzó con una discusión que subió de tono hasta convertirse en una golpiza, posteriormente el agresor tomó un machete con el que le provocó diversas heridas y finalmente lo atropelló, causándole la muerte.

La comisaría de Zapopan mantuvo hermetismo en torno al caso, sin embargo, se confirmó que el presunto responsable está plenamente identificado. Hasta el cierre de esta nota no se había informado sobre su detención.

Vecinos señalaron al fallecido como una persona tranquila

En el sitio también se hicieron presentes elementos de la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes llevaron a cabo el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con vecinos, la víctima era conocida en la zona por dedicarse a la venta de jugos durante el día, siendo descrito como una persona tranquila. El caso ya es investigado bajo el protocolo correspondiente para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Abraham Flores / N+

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