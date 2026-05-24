Durante Fiesta en Tonalá, Hombre Termina Macheteado y Otro Más Baleado

En Tonalá, un convivió se vio interrumpido por la violencia, ya que un joven fue atacado a balazos y un hombre sufrió una herida en la cabeza provocada con un machete.

Esto se sabe de la agresión

El hecho ocurrió sobre la calle Candelario Medrano Torres, en la colonia Educadores Jaliscienses. Ahí, se llevaba a cabo una fiesta, la cual fue interrumpida por una fuerte agresión que dejó a un hombre de 49 años herido de la cabeza y a un joven de 18 con un balazo en la pierna derecha.

Tras la agresión, los responsables, que por cierto eran parte del convivio, escaparon a toda velocidad a bordo de un automóvil, mientras que las víctimas fueron trasladadas por sus propios medios a la Cruz Verde de la colonia Jalisco.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. Cabe mencionar que, presuntamente, los involucrados son familiares.

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