Madre Descubre que Torturaban a su Hijo Internado en un Anexo de Tonalá: "Lo Llevé a Cruz Roja"

José Alejandro Barba, un joven de 24 años, fue ingresado a un centro de rehabilitación y ayuda contra las adicciones en Tonalá, el 19 de octubre, sin embargo, su madre, la señora Ivonne, se dio cuenta de que su hijo vivió una tortura.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a 3 Hombres por la Desaparición de Interno de un Anexo en Tonalá

La madre de José Alejandro llamaba por teléfono al anexo para saber cómo se encontraba su hijo: su avance y estado de salud. Fue hasta el 2 de noviembre cuando le permitieron visitarlo, sin embargo, encontró que no todo estaba tan bien como le reportaban en las llamadas.

Ingresé a mi hijo a un anexo que se llama Libre Atardecer, y al parecer, las cosas iban bien porque me hablaban y yo hablaba para preguntar sobre el estado de mi hijo y me decían que estaba bien, pero el día 2 de noviembre que me dejaron verlo, lo encontré golpeado Ivonne Barba, mamá de José Alejandro

Envolvían a Alejandro en cobijas para no dejar moretones

Las lesiones que sufrió José Alejandro le provocaron heridas principalmente internas. Ivonne mencionó que lo envolvían en una cobija para después golpearlo y no dejar moretones visibles en su cuerpo.

Desde el día que ingresó hasta el día siguiente, fueron dos días de tortura, lo pisaron de cuello hasta desmayarse, el golpe en el ojo, trae golpes internos, yo tuve que llevarlo a Cruz Roja Ivonne Barba, mamá de José Alejandro

Por este presunto caso de maltrato físico ya existe una carpeta de investigación abierta en contra del centro de rehabilitación.

Cabe señalar que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en el presente año, en Jalisco, 60 anexos fueron revisados puntualmente, dos de ellos fueron clausurados por presentar anomalías.

Jahir Bernardino / N+

Historias recomendadas: