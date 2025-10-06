Madre Asegura que su Hijo Fue Golpeado Hasta Morir en un Anexo de Guadalajara

La madre de Alejandro Garín Velasco, quien fue encontrado sin vida el 8 de julio en el centro de rehabilitación Redescúbrete, ubicado en la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara, exige esclarecer el caso de su muerte, ya que una versión oficial señala que sufrió una caída, mientras que ella asegura que fue golpeado brutalmente.

Solicito ver el cuerpo de mi hijo, ahí es donde veo que tenía su cabeza quebrada, que le habían tirado los dientes, las señales de ahorcamiento, sus ojos hinchados de sangre y toda la piel morada Georgina Velasco Landeros, madre de Alejandro Garín

De acuerdo con los reportes, Alejandro murió poco antes de las 6:00 de la mañana y su madre fue notificada horas después.

La señora Georgina dijo que su hijo fue llevado a la Cruz Roja para recibir atención médica, lugar a donde llegó con muerte cerebral.

Los resultados de la necropsia indican que Alejandro habría sido golpeado

Por lo anterior, la madre denuncia contradicciones entre la versión oficial, así como los resultados de la necropsia realizada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ahora sale la Fiscalía a decir que mi hijo se cayó de una litera, la necropsia dice todo lo contrario. Dice que son dos golpes contundentes en la cabeza, los que le provocaron ese derrame cerebral. Dice que recibió múltiples golpes en sus brazos, piernas, por dentro de las piernas, que hubo señales de ahorcamiento, que hubo atadura de manos y pies Georgina Velasco Landeros, madre de Alejandro Garín

La señora Georgina asegura que su hijo murió el 8 de julio, pero hasta tres días después las autoridades realizaron una inspección en el centro de rehabilitación.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que de acuerdo con los reportes proporcionados del Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, Alejandro no tenía huellas de violencia, por lo que no podía ser considerado como homicidio doloso, pero la investigación continúa.

No descartamos ninguna posibilidad, y si al final de cuentas ahí ocurrió un homicidio doloso, pues este lugar tendrá que ser cerrado, multado Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Lemus informó que como resultado de las inspecciones que se han realizado en anexos de Jalisco, fueron rescatados más de 180 jóvenes que tenían reporte de desaparición.

