Más de Mil Elementos Vigilarán el Área Metropolitana de Guadalajara Durante Halloween

Los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco implementarán operativos especiales de seguridad para prevenir hechos de vandalismo y violencia durante la llamada Noche de Brujas, que se celebra este 31 de octubre.

¿Cuántos elementos participarán en el operativo de Halloween?

En el caso de Guadalajara, el Gobierno Municipal desplegará 800 elementos de la Policía Tapatía, quienes vigilarán las calles durante la noche del jueves y la madrugada del 1 de noviembre. Las autoridades informaron que el operativo se concentrará especialmente en colonias como El Bethel, Santa Cecilia, Oblatos, Huentitán, Postes Cuates, Rancho Nuevo, El Zalate, La Nogalera, Echeverría y Polanco, donde en años anteriores se han registrado incidentes de vandalismo.

Además, se brindará apoyo a la ciudadanía ante la posible suspensión del transporte público, con el fin de garantizar que los habitantes puedan regresar a sus hogares de forma segura.

¿Dónde reportar un acto vandálico durante el 31 de octubre?

En Tlaquepaque, el operativo contará con la participación de la Policía Turística, el Grupo Motorizado Jaguar, el Grupo de Reacción Cobra, el Agrupamiento Proxpol y oficiales de los distintos sectores, con una fuerza superior a 50 elementos asignados exclusivamente para este dispositivo de vigilancia.

Por su parte, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga dispondrá de 165 oficiales, 38 patrullas y 18 motocicletas, que trabajarán de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades de los tres municipios exhortaron a la población a mantener la calma, evitar conductas de riesgo y reportar cualquier acto vandálico o situación de emergencia al número 911.

Juan Pablo Ortega / N+

