Menor Enfrenta a Golpes a su Tío por Defender a su Abuela en Guadalajara

Un menor, de 13 años, terminó a golpes con su tío, un hombre de 47, luego de que éste intentara atacar a su propia madre. Todo ocurrió en un departamento de la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara.

Esto se sabe del hecho

Fue al interior de una torre departamental, sobre la calle Severo Díaz, donde el hombre intentó atacar a su madre, una mujer de aproximadamente 85 años.

Personal de seguridad privada del complejo habitacional fue quien solicitó el apoyo de policías municipales, refiriendo una trifulca donde una mujer pedía auxilio; además, señalaron que se escuchaban golpes y gritos.

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¿Qué provocó la pelea?

Se sabe que el pleito inició luego de que la mujer le reclamara a su hijo por no aportar dinero para el pago de la renta y los gastos de la vida cotidiana. El sujeto, enfurecido, comenzó a amedrentar a su madre de la tercera edad, al grado de amenazarla con propinarle golpes.

Quien salió en defensa de la mujer fue su nieto, de apenas 13 años. El menor tuvo el valor de encarar a su tío, con el que finalmente se agarró a golpes.

Los reportes, hechos al 911, indicaban que uno de los involucrados había sido atacado con un objeto punzocortante al otro. A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, se confirmó que el hombre mayor presentaba una herida en la cabeza; sin embargo, se descartó que fuera producto de un arma blanca.

Al parecer, el menor intentando defender a su abuela y ponerse a salvo del hombre agresivo, por eso aventó a su tío, quien se habría golpeado con un mueble del departamento.

En el lugar, fue necesaria la intervención de personal de violencia contra la mujer de la comisaría tapatía, así como de elementos de atención en crisis.

Personal especializado de la Policía de Guadalajara ofreció apoyo tanto a la mujer como al menor, en espera de que su decisión sea proceder en contra del agresor, con quien se sabe ya habían tenido discusiones y pleitos con anterioridad.

Abraham Flores Maciel / N+

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