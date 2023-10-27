Menor de 9 Años Muere Atropellada por Auto que se Pasó el Alto en Tonalá

Una menor de nueve años perdió la vida la noche de este lunes tras ser atropellada junto con su madre cuando cruzaban la avenida Tonaltecas, a la altura del cruce con Periférico Nuevo, en el municipio de Tonalá. El conductor responsable se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

La madre y la menor cruzaban con la luz verde a su favor

El hecho ocurrió a un costado de la estación Los Conejos de Mi Macro Periférico. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la mujer de 33 años y su hija cruzaban la vialidad utilizando el paso peatonal y con la luz verde a su favor, cuando una camioneta tipo pickup, en color negro, se pasó el semáforo en rojo y las embistió a alta velocidad.

Tras el impacto, ambas víctimas salieron proyectadas varios metros y quedaron tendidas sobre los carriles centrales de la avenida. Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar y solicitar apoyo al número de emergencias 911, ya que la menor no respondía a estímulos.

El responsable de la muerte de la niña huyó y no se tiene rastro de él

Policías municipales de Tonalá fueron los primeros en arribar y desplegaron un operativo de búsqueda luego de que testigos informaran que el conductor huyó con dirección al centro del municipio. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron en el sitio que la menor ya no contaba con signos vitales, mientras que su madre fue trasladada en estado grave a una clínica del IMSS, al presentar fracturas en ambas piernas.

Autoridades señalaron que a escasos metros del lugar existen cámaras del sistema Escudo C5 Jalisco, cuyos registros serán clave para identificar al vehículo y al conductor responsable. La Fiscalía del Estado quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que en los últimos días se han registrado varios atropellamientos de menores en la Zona Metropolitana de Guadalajara, algunos de ellos con consecuencias fatales, lo que ha encendido la alerta entre autoridades y ciudadanos.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: