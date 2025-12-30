Ajustan Horarios de Mi Macro Periférico por Celebraciones de Año Nuevo; Aquí los Detalles

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que, con motivo de las celebraciones de fin de año, el servicio de Mi Macro Periférico tendrá ajustes temporales en sus horarios de operación.

De acuerdo con la dependencia, el 31 de diciembre el sistema operará de 4:30 a 22:30 horas, mientras que el 1 de enero de 2026 brindará servicio de 5:00 a 23:30 horas, con el objetivo de que las personas puedan trasladarse de forma segura y acompañadas de sus seres queridos.

En contraste, Mi Macro Calzada y las rutas de transporte colectivo no presentarán modificaciones, por lo que continuarán ofreciendo servicio en su horario habitual.

La Secretaría de Transporte exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta estos ajustes y planificar con anticipación sus desplazamientos durante el periodo de Año Nuevo.

¿Cuál será el caso del Tren Ligero de Guadalajara?

En el caso del Tren Ligero, las Líneas 1, 2 y 3 mantendrán su operación regular de lunes a domingo, de 5:00 a 23:00 horas, sin cambios específicos para los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Por su parte, la Línea 4 continuará ofreciendo servicio gratuito hasta el 31 de diciembre, con su horario provisional de 6:00 a 21:00 horas, como parte de su etapa inicial de operación.

