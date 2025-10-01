Familia Exige Justicia por Muerte de Hombre en Anexo de Tonalá

Familiares de un hombre que se encontraba en proceso de rehabilitación en el centro Salvando Vidas exigen que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento. El hombre, de aproximadamente 50 años, murió dentro del anexo ubicado sobre la calle Jacarandas, al cruce con Atemajac de Brizuela, en la colonia Jalisco, en Tonalá.

De acuerdo con la versión del personal del centro, el interno falleció a causa de una enfermedad. Sin embargo, los familiares afirman que nunca fueron notificados de que el hombre presentara algún problema de salud.

Ellos dicen que mi hermano murió de cirrosis hepática, cosa que nosotros como familiares no teníamos conocimiento que tuviera esa enfermedad o que algún otro médico nos haya dicho. Se me hace muy raro que en un centro de rehabilitación lo tengan desnudo, se me hace imposible que ande desnudo en un centro, siendo que viene a rehabilitación Familiar del fallecido

Elementos de la Policía de Tonalá acudieron al lugar para iniciar los protocolos correspondientes. Más tarde, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo a la morgue de la ciudad, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del deceso.

Las autoridades también investigan si el centro de rehabilitación cuenta con los permisos requeridos para operar legalmente y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en tratamiento.

