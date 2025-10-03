Muere Menor Ahogado Dentro de Presa ‘Los Lobos’ en Ixtlahuacán de los Membrillos

Un menor de 17 años, murió ahogado después de intentar cruzar la presa Los Lobos, en la comunidad de Las Tinajas dentro del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

El joven arribó al sitio junto con otros amigos, con la finalidad de pasar una tarde amenaza; sin embargo, todo se convirtió en una tragedia cuando intentó cruzar la presa nadando.

¿Cómo encontraron el cuerpo del menor en la presa Los Lobos?

Los elementos de la Unidad Estatal de Protección y policías municipales implementaron un operativo de búsqueda para rescatar el cadáver. El cuerpo fue encontrado a 12 metros de la orilla y a 2.5 metros de profundidad.

Las autoridades de Ixtlahuacán de los Membrillos exhortan a la población a no ingresar a nadar en dicha presa, pues no es apta para actividades de esparcimiento.

Miguel Zaragoza García / N+

