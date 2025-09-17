Mecánico Muere al Reparar Camión de Transporte Público en Tlaquepaque; La Unidad le Cayó Encima

Trágica muerte encontró un mecánico automotriz: murió prensado por el vehículo que se encontraba reparando.

Nota relacionada: Tráiler Choca Contra una Combi con Pasajeros en Aguascalientes; Hay al Menos 4 Heridos

La tragedia ocurrió al interior de un taller mecánico ubicado sobre la calle Francisco Villa, al cruce con la calle Galeana, en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque.

Un hombre de aproximadamente 61 años, dueño del negocio, se encontraba reparando un camión del transporte público. Colocó dos gatos hidráulicos, pero aparentemente lo hizo en una zona fangosa, por lo que las herramientas no soportaron el peso. El camión cayó encima del mecánico.

Nos percatamos que es un masculino de aproximadamente 61 años de edad, al cual le cae encima una unidad del transporte público. A nuestra valoración ya no presenta signos vitales. Se desconocen las causas, únicamente sospechamos que pudo haber sido un síndrome de aplastamiento. Lanier Figueredo, paramédico Cruz Verde Tlaquepaque

La muerte del hombre fue inmediata. Foto: N+

De acuerdo con los paramédicos, la muerte del hombre fue inmediata al quedar atrapado en la parte trasera del camión de la ruta 644-B.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque acudieron al sitio para, bajo mando y conducción del Ministerio Público, realizar las maniobras necesarias para la extracción del cuerpo.

En tanto, agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco tomaron conocimiento del caso para abrir la carpeta de investigación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: