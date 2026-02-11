Mujer Relata Cómo Contrajo Hepatitis C tras Atenderse con Presunto Doctor en Tepatitlán

Una ciudadana de Jalisco, quien prefirió mantenerse en el anonimato, es una de las víctimas de un presunto doctor de Tepatitlán, quien habría sido el culpable de haber infectado a diferentes personas de hepatitis C tras realizar procedimientos médicos irregulares.

Noticia relacionada: Acusan a Presunto Doctor por Brote de Hepatitis C en Tepatitlán, Jalisco

Se trata de un presunto médico identificado como Raúl Alonso, quien bajo la promesa de curar dolores, se dedicaba a inyectar plasma a sus pacientes en domicilios particulares de la región de Los Altos y la periferia de Guadalajara.

Después, los resultados de laboratorio revelaron que los pacientes de este presunto doctor se habían contagiado de hepatitis C.

La mujer empezó a acudir en 2023 a Tepatitlán para ser atendida por Raúl Alonso, luego de que una amiga se lo había recomendado. Primero llegó a una casa particular en el centro del municipio, y después en el poblado de Sacamecate para recibir el tratamiento de plasma.

El presunto doctor le extraía sangre, y tras pasarla por una pequeña máquina, le aplicaba hasta 15 inyecciones en una sola sesión.

Tiene una enfermera, te sacaba tu sangre ya después, la ponía en una maquinita que hacía que se separara la sangre del plasma y ya te daba una ficha, por ejemplo, si tocaba ser la persona número 20, pues te esperabas ahí horas, y ya que te tocaba, él con una jeringa agarraba el plasma y un medicamento, y ya te inyectaba en todas partes que te dolían Mujer víctima del presunto doctor de Tepatitlán

Dos años después, al intentar donar sangre para un familiar, la mujer recibió la noticia de que era positiva a hepatitis C.

Yo pensé ‘a lo mejor no es tanto’, verdad, pero sí te asustas y empiezas a investigar y sí te da miedo, verdad, que tengas ya tu hígado, y más, porque ya haya pasado, pues tiempo, dos años, casi, de que había ido y si se siente feo Mujer víctima del presunto doctor de Tepatitlán

La historia de esta mujer, originaria de San José de las Flores, Zapotlanejo, se repite en Tepatitlán y Tonalá, donde el presunto médico operaba en domicilios particulares, sin guantes y supuestamente reutilizando tubos de recolección de sangre.

Hay 60 personas que podrían tener hepatitis C en Jalisco

De acuerdo con el Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, hay 60 personas identificadas que podrían tener hepatitis C, 5 de ellas se están atendiendo en el IMSS, 22 casos de la Secretaría de Salud resultaron positivos, y otros 33 se encuentran en estudio.

Sin embargo, las víctimas en comunidades como San José de las Flores, aseguran que el brote es masivo. La mujer víctima conoce al menos 100 personas que acudieron con Raúl Alonso, incluso su padre está contagiado, y por su diabetes y el consumo de alcohol, su salud se comenzó a deteriorar rápidamente tras acudir a las mismas consultas.

Ay, pues ya todo me da miedo. Ya el hecho de pensar que te vas a inyectar o así de pensar que te puede pasar algo Mujer víctima del presunto doctor de Tepatitlán

Hoy, la vida de esta mujer se resume en estudios de carga viral cada seis meses. El presunto doctor escapó de la región en abril de 2024, luego de rumores de que una pacientes se puso grave por cirrosis.

Pérez Gómez mencionó que se tiene bajo la lupa a los municipios de Tepatitlán, Zapotlanejo y Tonalá, con más pruebas y tratamientos para quienes detectan como positivos, por lo que hizo un llamado a quienes tuvieron contacto con Raúl Alonso a acercarse a recibir atención.

Por su parte, Coprisjal informó que realizan acciones en contra de estos lugares, así como delegaciones aledañas. Sin embargo, hasta el momento, no hay denuncias formales ante la Fiscalía de Jalisco.

Yunuen Mora / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: