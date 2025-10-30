Mujer es Golpeada por su Pareja en Guadalajara y No Denuncia el Hecho

Una mujer fue agredida a golpes por su pareja, un sujeto que escapó después de haberla atacado en su domicilio ubicado en el cruce de las calles Julián Granados y Carlos Reyes, en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. A pesar de la agresión, la mujer no quiso presentar una denuncia en contra de su pareja.

Los hechos ocurrieron este 30 de octubre, después de los primeros reportes, policías de Guadalajara, paramédicos de la Cruz Verde y personal de la División Especializada en Atención a la Violencia Contra las Mujeres de la Comisaría Tapatía, se trasladaron hasta el domicilio antes mencionado.

Al interior de la vivienda localizaron a la mujer de 32 años, mientras que el causante ya se había dado a al fuga. El personal médico revisó a la afectada y confirmó que las lesiones que tenía, sobre todo en el rostro, no ponían en riesgo su vida.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron el papeleo correspondiente, así como ofrecieron su ayuda y acompañamiento a la mujer para interponer una denuncia en contra de su pareja, pero finalmente ella prefirió no ejercer ninguna acción.

Las unidades desplegadas de la policía, poco a poco fueron abandonando la zona. De acuerdo al reporte, era la primera vez que se presentaba este tipo de violencia con la pareja.

Juan Pablo Ortega / N+

