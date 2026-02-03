Mujer Choca Contra una Vaca sobre el Periférico Nuevo, en Tonalá

Una mujer resultó lesionada luego de que chocó su vehículo compacto contra una vaca que se le atravesó sobre el Periférico Nuevo, a la altura del fraccionamiento Misión de los Viñedos, en Tonalá.

El accidente ocurrió cuando la conductora circulaba en dirección de avenida Tonaltecas hacia la carretera a Chapala. Debido a la falta de iluminación en la zona, no logró esquivar al animal y lo impactó de lleno.

Tras el fuerte encontronazo, la vaca salió proyectada varios metros y, después de agonizar por algunos minutos, murió en el lugar. En tanto, la conductora presentó una fractura en los dedos de la mano izquierda con la que sostenía el volante.

La mujer podría presentar una fractura en dos falanges de una de sus manos

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron para valorar a la mujer, de aproximadamente 46 años de edad, quien presentó contusiones y lesiones menores, quedando pendiente descartar una posible fractura en dos falanges de una de sus extremidades.

Bomberos del municipio de Tonalá se encargaron de retirar el vehículo siniestrado, mientras que para el retiro del animal fue necesaria la intervención de varios carniceros, quienes realizaron el destazamiento de la res en el sitio.

Cabe resaltar que la zona es considerada peligrosa, ya que, aunque cuenta con luminarias, estas no funcionan y el tramo permanece completamente a oscuras. Hasta el momento, el propietario de la vaca no se presentó en el lugar.

Juan Pablo Ortega / N+

