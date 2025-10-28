“Ya No Aguanto, Estoy Sangrando”: Mujer con Enfermedad Renal Atrapada por Bloqueos en Jalisco

María del Rosario es una mujer proveniente de Ciudad de México, quien llegó a Guadalajara para una cita médica, ya que está enferma de los riñones, sin embargo, no ha podido volver a su hogar desde la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque para continuar medicándose debido a los bloqueos carreteros en Jalisco por el paro de los agricultores manifestantes.

No, estoy ahorita muy mala, vengo de ver a un médico porque estoy muy delicada de mis riñones, ahorita ya no lo aguanto, estoy sangrando, esto aquí y no puedo salir María del Rosario, afectada por el cierre carretero

La señora Carmen vive en Guadalajara, pero le avisaron que su mamá está en cama, al filo de la muerte, y tienen que viajar a Yurécuaro, Michoacán, para despedirse de ella, ya que temen que muy pronto fallezca, no obstante, no ha podido salir de la ciudad.

Desde ayer estoy, voy a Yurécuaro, me dicen que no hay salidas, que está bloqueada la carretera Carmen, otra de las mujeres afectadas por las carreteras bloqueadas

Hay quienes llegaron del extranjero a visitar a parientes como Alejandro, quien llegó desde Oregón, Estados Unidos, con la intención de ir a Michoacán, pero el bloqueo lo obligó a esperar.

Ahora nos están diciendo que nos esperemos, y quién sabe cuánto vamos a durar y qué está pasando. No, nada de información y está canija la cosa, yo ya quiero llegar a casa a descansar Alejandro, afectado por el cierre carretero

La señora Mabel viajó con su esposo y sus hijos, también llegaron de Estados Unidos, y se reunirían con familiares en Morelia, pero ante la incertidumbre de cuándo podrán continuar su viaje, buscarán dónde pasar la noche.

A mi esposo, está buscando un hotel, nos vamos a ir a quedar a un hotel hasta que haya solución, esperemos que pronto, ya no he escuchado nada más Mabel, otra de las afectadas por el cierre carretero

Suspenden más de 70 salidas de autobuses de la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque

Los pasillos de la Terminal 1 de la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque se convirtieron en dormitorios y zonas de descanso.

La toma de casetas en algunos puntos de Jalisco por productores de maíz obligó a transportistas a suspender las rutas con destinos como Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán y Colima.

Hasta ahora había más de 70 salidas de autobuses suspendidas, y cientos de personas afectadas. Algunas empresas optaron por no vender boletos hasta tener la certeza de lo que iba a suceder.

Juan Pablo Ortega / N+

