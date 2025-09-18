Hombre Casi le Fractura la Nariz a su Novia Tras una Discusión en un Hotel de Guadalajara

Una mujer fue lesionada al interior de un hotel que se encuentra sobre la Av. Chapultepec, en la colonia Ladrón de Guevara, del municipio de Guadalajara.

Noticia relacionada: Mujer de CDMX Golpeada por su Pareja en Hotel de Guadalajara

Lo que inició como un viaje de descanso para una pareja proveniente de la Ciudad de México terminó en un lamentable episodio de violencia de género, ocurrido en un bar de hotel ubicado sobre Avenida Chapultepec, al cruce con Hidalgo, en la colonia Ladrón de Guevara.

Según reportes preliminares, un hombre de aproximadamente 30 años y su pareja sentimental, una joven de alrededor de 25, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando una discusión entre ambos escaló hasta convertirse en una agresión física. Testigos relataron que el sujeto golpeó a la mujer y la arrojó, causándole una posible fractura en la nariz.

El agresor escapó antes de que llegaran las autoridades

Personas presentes en el lugar intervinieron de inmediato para auxiliar a la víctima, mientras que el agresor, al verse superado en número, optó por huir del sitio. Fue a través de una llamada al 911 que se solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos municipales acudieron para atender a la joven, quien, pese a las lesiones, fue reportada como estable. Asimismo, personal especializado en atención a víctimas de violencia contra la mujer de la Comisaría de Guadalajara acudió al lugar para brindarle orientación y subrayar la importancia de presentar una denuncia.

Hasta el momento del cierre de esta nota, no se ha informado sobre la localización del presunto agresor.

Abraham Flores / N+

Historias recomendadas: