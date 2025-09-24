Mujer Localiza a su Hermano Asesinado en Vivienda de Tlaquepaque

Al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Manuel Alberti y Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Francisco I. Madero, en Tlaquepaque, fue localizado un hombre de 42 años sin signos vitales.

Fue su propia hermana quien lo encontró con impactos de bala, por lo que de inmediato reportó el hecho a las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y notificaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, además de una evolución cadavérica aproximada de cuatro días.

¿Qué acciones se han tomado tras el asesinato?

Del asesinato se informó al Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento no se tienen pistas sobre quién pudo haber cometido el crimen. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de trasladar el cuerpo a la morgue de la ciudad.

Agentes de la Fiscalía ya comenzaron con las investigaciones para esclarecer el caso

