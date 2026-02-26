Mujer Policía de Guadalajara es Herida por un Disparo de su Compañero

Una mujer policía de la Comisaría de Guadalajara fue lesionada por su propio compañero de turno, luego de que éste le disparó con un arma de fuego en el pie, por lo que fue trasladada a recibir atención médica.

Noticia relacionada: Despiden a Policía Investigador que Murió Tras Ola de Violencia por Abatimiento de ‘El Mencho’

La oficial, de 30 años, fue llevada hasta la Cruz Verde Dr. Ernesto Arias. De acuerdo a su versión, su compañero de turno, accionó presuntamente por accidente su pistola cuando la estaba manipulando, causándole una herida en el empeine derecho.

Este incidente ocurrió sobre las calles González Gallo y R. Michel. Cuando el compañero policía realizó la desmonta, al cambiar el arma de mano, accionó el arma.

Llevan el caso a la Fiscalía de Jalisco para investigación

El estado de salud de la mujer policía se reportó estable, sin embargo, el caso fue turnado a la Fiscalía de Jalisco para que un agente ministerial realice las diligencias correspondientes, ya que el accidente sucedió justo al exterior de una de las bases de la Policía de Guadalajara

El oficial causante de este incidente quedó en calidad de retenido en lo que se soluciona su situación legal y la autoridad correspondiente determine si en efecto se trató de un accidente.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: