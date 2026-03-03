Mujer que fue Privada de la Libertad en su Negocio de Uñas en Tonalá Continúa Desaparecida

Una vecina de Tonalá, Jalisco, fue privada de la libertad mientras atendía su negocio de uñas y, a más de ocho meses de los hechos, continúa en calidad de desaparecida.

Se trata de Lizet Berenice Contreras Molina, quien el 7 de julio de 2025 fue sacada a la fuerza de su local, ubicado en la colonia Basilio Vadillo. De acuerdo con familiares, momentos antes había recibido a dos mujeres que se hicieron pasar por clientas.

Mujeres sospechosas quedaron videograbadas

Según la familia, las dos mujeres están relacionadas con la privación de la libertad, cuyos rostros y acciones quedaron registrados en video.

Laura, hermana de la víctima, relató que tras la llegada de las supuestas clientas, otras personas arribaron al lugar en una camioneta.

“Y a los pocos minutos llegaron otras personas en una camioneta y la sustrajeron a la fuerza con armas de fuego, estando presentes sus tres hijos y desde ese momento ya no supimos nada de ella”, señaló Laura, hermana de la víctima.

La entrevistada agregó que el caso de su hermana podría estar vinculado con otras desapariciones dentro del entorno familiar.

“Los suegros también están ilocalizables, no se sabe nada, absolutamente nada, si están bien de salud, ni para bien ni para mal. Y la pareja de ella... su pareja también está desaparecida, se llama Christian David”, añadió Laura.

En la Fiscalía de Jalisco, indicó Laura, la única respuesta que ha recibido es que el caso continúa en investigación, sin que hasta el momento se reporten avances.

