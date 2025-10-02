Sobreviviente de Deslave en Tonalá Teme que Vuelva a Sufrir un Derrumbe: “Estoy en Riesgo”

María Guadalupe Valdez, mujer que sobrevivió a un deslave junto a su esposo y sus tres hijos en la colonia La Piedrera, en Tonalá, tiene miedo de que se repita la historia, ya que frecuentemente son sorprendidos por grandes rocas que caen en su domicilio.

El hecho de vivir al lado de un cerro, representa para María y su familia una amenaza, y temen volver a sufrir otro deslave a causa de las aguas negras que reblandecen el cerro.

Pues es que estoy en riesgo de que vuelva a ver otro derrumbe, y es lo que no quiero. Yo le pido al ayuntamiento que nos ayude a arreglar la parte de arriba porque si sigue cayendo vamos a tener el derrumbe otra vez María Guadalupe Valdez

La señora María denuncia que no ha tenido el apoyo que se requiere por parte de las autoridades, ya que sólo se acercaron para pedirle que se retirara de su vivienda, algo que ella no ha podido hacer porque es su único patrimonio y no tiene dónde refugiarse.

Ahorita esta agua que está cayendo es del drenaje, entonces yo pido que arreglen esa agua porque vivimos mucha gente con niños chiquitos, hay una persona que acaba de salir del hospital María Guadalupe Valdez

Además, la vecina asegura que debido a las corrientes de agua, las calles de esta colonia le hacen honor a su nombre, ya que están hechas de piedras en mal estado, con hoyancos y lodo, por lo que no hay forma de que circulen los vehículos.

