Mujeres de la Diversidad Sexual Denuncian Discriminación en Centros de Justicia de Jalisco

En Jalisco, mujeres que acuden al Centro de Justicia para la Mujer para denunciar agresiones continúan enfrentando violencia institucional.

Para las mujeres lesbianas y transgénero, estas barreras se duplican debido a actos de discriminación por parte de las mismas autoridades que deberían brindarles protección.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, activistas y víctimas realizaron una manifestación pacífica para visibilizar estas prácticas y exigir un trato digno.

Casos de discriminación contra las mujeres de la diversidad sexual en Jalisco

Cecilia Orozco, representante del colectivo Madres Lesbianas, relató uno de los casos más recientes.

Fui al Centro de Justicia para la Mujer a interponer una denuncia por violencia familiar por parte de mi expareja. Y cuando llegué… se me cuestionó si yo era el hombre o la mujer; esto claramente es un acto de discriminación y ese día yo me fui sin levantar la denuncia Cecilia Orozco, representante del colectivo Madres Lesbianas

El colectivo que representa Orozco ha documentado cinco casos de discriminación desde el 25 de octubre a la fecha. La problemática no es aislada: la organización Impulso Trans registra otros 50 casos de mujeres transgénero que han enfrentado dificultades para presentar denuncias.

Izack Zacarías, presidente de Impulso Trans A.C., explicó que muchas veces deben acompañar a las víctimas para que la autoridad acepte tomarles la declaración.

Muchas de ellas, por el simple hecho de ser mujeres trans, al ir al Centro de Justicia para las Mujeres les dicen que no es el lugar, sino que se tienen que ir a la Fiscalía Izack Zacarías, presidente de Impulso Trans A.C.

Esta revictimización y el constante envío “de un lado a otro” provoca que muchas mujeres desistan de buscar justicia.

La protesta se llevó a cabo frente a Palacio de Gobierno, donde mujeres lesbianas y trans exigieron condiciones dignas y libres de violencia en los Centros de Justicia.

Estoy aquí porque estamos cansadas de que las mujeres diversas seamos siempre violentadas y que no nos atiendan como debe de ser Flor Padilla, integrante de Pride Tlajomulco

Las manifestantes reiteraron su demanda de acceso pleno a la justicia y un trato respetuoso para todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Yunuen Mora

