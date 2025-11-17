Esto se Sabe del Niño de 11 Años Atropellado Presuntamente a Propósito en Tlajomulco

Mateo, un niño de 11 años, terminó herido después de que fue atropellado por un hombre de casi 40 años en Tlajomulco de Zúñiga, el 15 de noviembre, y que testigos de este hecho intentaron lincharlo y posteriormente lo retuvieron antes de que tratara de escapar.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos del Valle, durante la noche del sábado. El pequeño Mateo sufrió una lesión severa en la pierna derecha, situación que lo puso en riesgo.

El vecino había discutido con su pareja, se subió al carro, y me giré y vi que en la esquina se subió, lo arremangó y lo aventó hasta el poste, entonces se echó en reversa y volvió a atropellarlo Testigo que se mantuvo en el anonimato

Mateo fue trasladado a recibir atención médica, su estado se reportó grave, pero posteriormente fue estabilizado. El 16 de noviembre fue intervenido quirúrgicamente en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

Me dijeron que posiblemente podría perder su pierna. Porque sí quedó muy lastimado pero ya está estable Patricia, madre del menor atropellado

¿Qué pasó con el agresor?

De acuerdo a testigos de los hechos, el causante habría intentado escapar tras el atropellamiento, por lo que los vecinos, furiosos, lo retuvieron e intentaron lincharlo. El sujeto sufrió graves lesiones por los golpes que recibió, por lo que hoy está hospitalizado y custodiado.

Se escapó el tipo, y en la cuadra de Melón lo volvieron a detener porque andaba en los techos, entonces los vecinos lo agarraron y lo masacraron muy feo, porque cuando la ambulancia llegó, lo querían tirar de la camilla para seguir linchándolo. Volcaron el carro y le prendieron fuego al carro Testigo que se mantuvo en el anonimato

Patricia, la madre del menor, sólo espera que su hijo esté bien, y que su salud no empeore, ya que lo último que quiere es que pierda su pierna.

