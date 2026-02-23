Reportan Bloqueo Carretero en Autlán, Jalisco; Esto se Sabe

Durante la tarde de este lunes se reportó un bloqueo con vehículos incendiados en la localidad de Mezquitán en el estado de Jalisco. En imágenes difundidas en redes sociales se observan, por algunos segundos, las llamas de al menos dos automotores. Hasta la noche de este lunes no se habían registrado lesionados por este hecho.

¿Hay heridos por los bloqueos registrados en Jalisco durante el domingo?

Por otra parte, en un hospital privado de Zapopan permanece grave un chofer que sufrió quemaduras durante los bloqueos ocurridos el domingo en Tepic. El afectado fue trasladado en helicóptero desde la capital nayarita. La aeronave del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco arribó la tarde de este lunes.

Registran mas bloqueos en Jalisco. Foto: Dirección de Seguridad Pública de Autlán

Tras aterrizar en la parte superior del hospital, ubicado en la zona Real de Zapopan, el paciente de 42 años comenzó a recibir atención médica. Resultó con quemaduras de tercer grado luego de que su camión fuera incendiado intencionalmente en Tepic.

