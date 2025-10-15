Omar ‘N’ Podría Recurrir a la Apelación o al Amparo para Frenar Prisión Preventiva

Después de que Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil agravado, fue vinculado a proceso, hasta este momento tiene dos alternativas jurídicas.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso al Exfutbolista Omar ‘N’ por Abuso Sexual Infantil

¿Cuáles son las alternativas que Omar 'N' tiene?

Una de las alternativas de Omar ‘N’ es que su defensa puede recurrir a la apelación, mientras que la otra de ellas es buscar el amparo para tratar de revocar la medida cautelar.

No obstante, para esto, no necesariamente se necesita que Omar vaya a recobrar la libertad. Hoy se encuentra en el reclusorio metropolitano, luego de que un juez fijó como medida cautelar seis meses de prisión preventiva.

Especialistas en derecho penal señalan que en este tipo de casos, los abogados prefieren el amparo sobre la apelación.

Este último recurso se desestima al anticipar que los magistrados que los revisen pudieran tener un criterio similar al juez y al final confirmar la medida cautelar. Entonces, el abogado puede optar por el amparo para evitar una pérdida de tiempo.

La resolución de este recurso suele llevarse al menos tres meses, a decir de abogados consultados, lo que significa que ya no se resolvería en este año.

En caso de que el amparo resulte a favor de Omar ‘N’, el Ministerio Público aún puede interponer un recurso de revisión.

Jorge Ocegueda / N+

Historias recomendadas: