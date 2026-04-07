Pareja Llega a su Casa en Zapopan y Encuentran a un Hombre Asesinado a Balazos

Una pareja llegó a su casa en Zapopan y encontró a un hombre asesinado a balazos, por lo que llamaron a los servicios de emergencia y a la llegada de los paramédicos municipales, corroboraron el deceso y mencionaron que tenía un disparo en la cabeza.

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Los hechos ocurrieron este 7 de abril, en una vivienda ubicada sobre el cruce de las calles Pescadores y Estibadores, en la colonia Lomas del Vergel. La pareja localizó al hombre inconsciente en una de las recámaras.

De acuerdo con los vecinos de la zona, el hombre fallecido, de entre 30 y 35 años, acostumbraba visitar a la pareja que vive en ese domicilio, pero él no era habitante de la colonia.

Se informó que la habitación en donde el hombre fue localizado, estaba desordenada. De acuerdo a testigos, uno de los moradores se fue ante la presencia de la policía.

La vivienda quedó acordonada por los primeros respondientes para comenzar con las investigaciones. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, en espera de que sea reclamado por algún familiar.

En el lugar de los hechos, no se encontraron indicios, sin embargo, personal del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco, ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de este delito. De los causantes no hay características.

Priscilla Velasco / N+

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