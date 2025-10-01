Perros, Gatos y Otras Mascotas Serán Bendecidos en la Basílica de Zapopan. ¿Cuándo Será?

La Basílica de Zapopan informó a través de sus redes sociales que, con motivo de la Solemnidad de San Francisco de Asís, reconocido como el patrono de los animales y la ecología, se llevará a cabo una bendición dirigida a las mascotas.

¿Cuándo será la misa de bendición?

Según una publicación en redes sociales, la bendición está programada para el próximo 4 de octubre, al término de la Santa Misa de las 7:00 p.m., en el recinto religioso ubicado en el corazón de Zapopan.

Perros, gatos y demás mascotas podrán recibir la bendición. Foto: N+

¿Dónde se llevará a cabo la bendición a mascotas en Jalisco?

La ceremonia tendrá lugar en la Basílica de Zapopan, uno de los templos más emblemáticos del estado de Jalisco.

Lucia Alfaro / N+

