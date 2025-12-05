Policías de Guadalajara Detienen a 4 Sujetos que Metieron a un Hombre a una Camioneta a la Fuerz

Policías de Guadalajara rescataron a un hombre que fue privado de libertad por cuatro sujetos en la colonia La Penal, en la Perla Tapatía, este 5 de diciembre. Los mismos oficiales fueron testigos de cómo los criminales subieron a la fuerza a la víctima a un vehículo para llevárselo.

Los hechos ocurrieron exactamente por las calles General Genovevo Rivas Guillén y Álvaro Obregón. Los policías pertenecientes al grupo motorizado Gamas, vieron cómo los cuatro sujetos subieron a la fuerza al hombre a una camioneta con placas de Michoacán.

En ese momento, inició una persecución y los policías de Guadalajara lograron detener metros más adelante a los cuatro sujetos, quienes fueron identificados como Henry Adrián ‘N’, Missael ‘N’, David Martín ‘N’ e Israel ‘N’, de 30, 24, 43 y 29 años, respectivamente.

Los policías lograron liberar al hombre que había sido privado de la libertad, quien únicamente presentaba algunos golpes leves.

Por lo cual le marcan el alto y luego tras una persecución, lo interceptan, observando que el masculino al que subieron estaba forcejeando con los demás, por lo cual procede a la detención de los cuatro hombres, estos con una edad de entre 24 a 43 años Comandante de la Policía de Guadalajara

El hombre rescatado informó a los policías que no sabía por qué lo habían privado de la libertad, sin embargo, los detenidos ya fueron entregados a un agente del Ministerio Público.

Juan Pablo Ortega / N+

