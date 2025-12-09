Policía de Jalisco Localiza Armamento de Techaluta Aparentemente Abandonado; ¿Dónde Estaba?

La Policía de Jalisco localizó armamento aparentemente abandonado en Techaluta de Montenegro.

Nota relacionada: Policía de Techaluta de Montenegro, Jalisco, Queda Desarmada Tras Fraude

Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) de la Secretaría de Seguridad de Jalisco encontraron nueve armas de fuego que habían sido dejadas en ese municipio en un pastizal cercano a la Carretera Libre Guadalajara - Ciudad Guzmán, en el cruce con la vía Techaluta de Montenegro - El Zapote.

Sin cartuchos y junto a chalecos tácticos, fue localizado el armamento de Techaluta: FOEP

El armamento fue encontrado en dos cajas de cartón semiabiertas. Dentro de ellas había:

Tres armas cortas

Cinco fusiles de asalto

Una subametralladora

Seis chalecos balísticos

Diez cargadores para arma larga calibre .223

Un cargador calibre 9 milímetros.

El hallazgo ocurrió tras un reporte recibido por oficiales encargados de la vigilancia en la Región Lagunas, quienes acudieron al sitio para realizar la búsqueda.

¿Cómo fue localizado el armamento?

Las nueve armas de fuego, sin cartuchos, fueron halladas junto a chalecos tácticos. Por sus características, coinciden con las que habrían sido sustraídas de la Comisaría del municipio días atrás.

El hallazgo fue notificado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien ordenó el aseguramiento y la puesta a disposición de lo encontrado en su sede regional de Zapotlán el Grande.

Las Noticias N+

Historias Recomendadas: