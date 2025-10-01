Policía Escolar Salva a Alumno de UdeG de Secuestro Virtual en Jalisco; Exigían 300 Mil Pesos

Una señora estuvo a punto de entregar 300 mil pesos como rescate, luego de que estafadores le exigieran dicha cantidad a cambio de no hacerle daño a su hijo, un joven universitario, y liberarlo

Nota relacionada: Policías Frustran Secuestro Virtual de un Menor en Guadalajara; Evitan Robo de 600 Mil Pesos

Sin embargo, todo se trataba de un secuestro virtual, en el que los delincuentes logran someter a sus víctimas a través de un celular y mediante amenazas.

Afortunadamente, el joven fue localizado. Foto: N+

Ante la desesperación por no poder establecer comunicación con su hijo, la madre del joven acudió al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

¿Cómo se logró frustrar el secuestro virtual?

La Policía Escolar, con apoyo de tecnología, logró establecer la geolocalización del teléfono móvil del estudiante de 23 años, a quien los estafadores le ordenaron trasladarse a una plaza comercial y no contestar llamadas.

Afortunadamente, el joven fue localizado y apoyado por los elementos, ya que presentaba una crisis nerviosa.

Historias recomendadas: