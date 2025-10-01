Policía Escolar Salva a Alumno de UdeG de Secuestro Virtual en Jalisco; Exigían 300 Mil Pesos
N+
Un alumno de la UdeG fue víctima de intento de secuestro virtual; exigían 300 mil pesos. La policía lo localizó en Zapopan y evitó el pago
COMPARTE:
Una señora estuvo a punto de entregar 300 mil pesos como rescate, luego de que estafadores le exigieran dicha cantidad a cambio de no hacerle daño a su hijo, un joven universitario, y liberarlo
Nota relacionada: Policías Frustran Secuestro Virtual de un Menor en Guadalajara; Evitan Robo de 600 Mil Pesos
Sin embargo, todo se trataba de un secuestro virtual, en el que los delincuentes logran someter a sus víctimas a través de un celular y mediante amenazas.
Ante la desesperación por no poder establecer comunicación con su hijo, la madre del joven acudió al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.
¿Cómo se logró frustrar el secuestro virtual?
La Policía Escolar, con apoyo de tecnología, logró establecer la geolocalización del teléfono móvil del estudiante de 23 años, a quien los estafadores le ordenaron trasladarse a una plaza comercial y no contestar llamadas.
Afortunadamente, el joven fue localizado y apoyado por los elementos, ya que presentaba una crisis nerviosa.
Historias recomendadas: