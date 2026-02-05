Policía Estatal Toma Control de la Seguridad de Tequila, Jalisco, Tras la Detención de Diego 'N'

Este jueves 5 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó una serie de detenciones realizadas como parte de la Operación Enjambre, una estrategia federal enfocada en combatir redes de corrupción y vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Tras las recientes detenciones en el municipio de Tequila, autoridades estatales informaron que la seguridad de la población no se encuentra en riesgo. Se anunció el envío de más personal para reforzar las tareas operativas, con el objetivo de garantizar el orden y la continuidad de la vigilancia en la zona.

Cuatro funcionarios fueron detenidos en Tequila

De manera oficial se confirmó la detención del alcalde de Tequila, así como del comisario de Seguridad Pública, el director de Obras Públicas y el director de Catastro. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco mantendrá presencia permanente en el municipio mientras, en las próximas horas, se define el rumbo del proceso de gobernabilidad, el cual es acompañado de forma directa por el Estado.

Entre las capturas destacadas se encuentra la de Diego 'N', alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue detenido por agentes federales tras el seguimiento de diversas denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos actos de extorsión y corrupción durante su gestión al frente del ayuntamiento.

¿Quién se encargará de seguridad de Tequila?

Luego de la detención del comisario de Seguridad Pública, se precisó que el resto de la corporación continuará operando de manera regular. El Gobierno del Estado asumió la supervisión directa de la seguridad en Tequila, quedando la Secretaría de Seguridad a cargo de las labores preventivas, además de que se llevará a cabo una revisión a la licencia colectiva de armamento.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presidente municipal habría participado en un esquema de extorsión dirigido principalmente contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, una de las zonas con mayor actividad económica ligada a la industria del tequila. Las indagatorias señalan que a estas empresas se les habrían exigido pagos o beneficios a cambio de facilidades administrativas, permisos o protección para continuar con sus operaciones.

La vivienda del alcalde de Tequila, Diego 'N', se encuentra asegurada por la FGR

Además, autoridades federales no descartan un presunto vínculo con una célula delictiva, lo que habría facilitado la operación de estas prácticas ilegales desde el ámbito gubernamental. En estos momentos su vivienda se encuentra asegurada como parte de las investigaciones correspondientes.

Será el Ministerio Público quien determine su responsabilidad conforme avancen las investigaciones.

Josué Rubalcaba / N+

