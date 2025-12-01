Mujer de la Policía Vial Choca en Guadalajara Luego de que un Auto le Cerró el Paso

Una mujer, elemento de la policía vial de Guadalajara, sufrió un accidente sobre la calzada Lázaro Cárdenas, entre la Av. 8 de Julio y Gobernador Curiel, luego de que un automóvil le cerró el paso y terminó impactada contra un árbol.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 1 de diciembre, cuando la oficial se dirigía en su vehículo particular para iniciar con su guardia, momento en que otro auto le cerró el paso, lo que la orilló a salir del camino.

La mujer se proyectó hacia el camellón y chocó con una luminaria, y posteriormente terminó impactándose contra un árbol.

Después del impacto, la policía quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que policías viales, Bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Verde, arribaron al lugar de los hechos para auxiliarla.

¿Cómo rescataron a la oficial accidentada?

Para poder liberar a la mujer, los bomberos seccionaron el árbol con el que había chocado. Una vez que el vehículo quedó libre, la oficial fue rescatada y atendida por el personal médico.

Al final, la mujer fue enviada a un puesto de socorros en estado regular.

Tuvimos que seccionar para poder abrir las puertas y llegar hacia con ella. Únicamente atrapada. Va regular, ya que presenta posible fractura de su parrilla costal derecha y su hombro izquierdo Marco Antonio Ramírez, elementos de los Bomberos de Guadalajara

Acerca del conductor del vehículo que le cerró el paso a la oficial, no se dieron características, ya que se dio a la fuga.

