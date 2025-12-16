Policías de Techaluta Fueron Vinculados por Robo Calificado Tras Llevarse Armas y Dinero

No hubo llamada telefónica ni fraude en el caso del saqueo a las arcas y al banco de armas de Techaluta de Montenegro. Policías municipales fueron quienes planearon y ejecutaron el robo.

Se trata de José de Jesús “N” y J. Jesús “N”, quienes el miércoles 3 de diciembre se encontraban en turno. Ingresaron a la Tesorería Municipal forzando la puerta y, ya dentro de la oficina, al parecer con un extintor dañaron las bisagras de la puerta de la caja fuerte y sustrajeron 200 mil pesos.

¿Qué se llevaron del banco de armas municipal al que acudieron un día después?

Revólveres calibre .38 especial

Una subametralladora calibre 9 mm

Varios fusiles de diversos calibres

6 chalecos balísticos

Diversos cargadores

El armamento y equipo táctico fueron entregados a una tercera persona que llegó en un taxi.

Tras la detención de los tres involucrados, un juez de control determinó vincular a proceso a quienes fueran policías municipales de Techaluta de Montenegro, José de Jesús “N” y J. Jesús “N”, por el delito de robo calificado. Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva justificada por el término de un año o lo que dure el proceso.

En tanto, al chofer del taxi se le dictó auto de no vinculación, dado que únicamente prestó un servicio relacionado con su oficio y no hubo pruebas de que tuviera conocimiento del robo.

