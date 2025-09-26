Policías Frustran Secuestro Virtual de un Menor en Guadalajara; Evitan Robo de 600 Mil Pesos

Elementos de la Policía del Estado de Jalisco lograron frustrar un intento de secuestro virtual y poner a salvo a un menor de edad que había sido presuntamente engañado mientras se encontraba en una escuela ubicada en la zona de Providencia, en Guadalajara.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando delincuentes contactaron al menor vía telefónica durante su estancia en el plantel educativo.

A través de la llamada, un desconocido le aseguró que su madre había sufrido un accidente, por lo que debía abandonar inmediatamente la escuela sin notificar a nadie.

Extorsionadores pedían 600 mil pesos a cambio de la supuesta liberación

Simultáneamente, los padres del menor recibieron una llamada en la que los extorsionadores afirmaban tenerlo privado de la libertad, exigiéndoles un depósito bancario por 600 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

Una persona cercana a la situación reportó que algunos alumnos informaron que uno de sus compañeros había recibido una llamada sospechosa. Ante la alerta, se solicitó apoyo a la policía estatal, cuyos oficiales realizaron una investigación inmediata.

Gracias a la rápida intervención, lograron determinar que se trataba de un secuestro virtual, evitando que se realizara el depósito de dinero.

La supuesta víctima fue localizada y se encuentra a salvo, según confirmó un comandante de la Policía del Estado.

Juan Pablo Ortea / N+

