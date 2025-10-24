Investigan Muerte de 4 Perritos Envenenados y Otros 8 Maltratados en El Salto

Autoridades señalaron que 12 perros fueron maltratados en un fraccionamiento privado en Las Pintitas, del municipio de El Salto, y que cuatro de ellos habían muerto, mientras que del resto de los animales no ha sido rescatado.

Los animalitos habían sido envenenados, y el 23 de octubre, las autoridades encontraron croquetas y pollo con veneno, luego de haber encontrado a cuatro caninos muertos.

Estaba la bolsa en el domicilio de las personas que habían amenazado con hacerlo Blanca Jaqueline Toscano, Titular de la Jefatura de Protección Animal de El Salto

Actualmente se están revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener las pruebas y realizar la denuncia ante la Fiscalía de Jalisco.

Este es uno de los 130 casos de violencia contra los animales que se han presentado en los últimos seis meses en El Salto.

'Flaco', el perrito con desnutrición y sarna que fue rescatado en El Salto

Otro de los casos más recientes es el de ‘Flaco’, un perrito que estaba moribundo, encerrado en un patio, el cual presentaba desnutrición y sarna. Y el cadáver de otro perro fue encontrado en ese mismo lugar.

Hoy, ‘Flaco’ se encuentra recuperándose y posteriormente será puesto en adopción.

El otro rescate fue el de una perrita llamada Rocky, quien estaba dormida cuando en las afueras de una vivienda junto a sus cuatro cachorros, fue atacada de un disparo por un sujeto en estado de ebriedad, lo que causó que más de 50 balines quedaran en su intestino, y algunos incluso ya habían desprendido plomo, por lo que no se pudo salvar.

La raíz de todo esto es la educación y los valores que nos inculcan en casa, lamentablemente todo viene desde ahí, y los casos que hemos tenido son de gente que no sabe que se esterilizan, que los animales sienten, no se les tiene que golpear, ni aventar a la calle Blanca Jaqueline Toscano, Titular de la Jefatura de Protección Animal de El Salto

En ambos casos, hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Jalisco, pero no hay personas detenidas.

De acuerdo al Código Penal de Jalisco, en el artículo 306, el maltrato animal se castiga con hasta tres años de cárcel y multas de hasta 113 mil 140 pesos.

Karina Fuerte / N+

