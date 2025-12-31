Hombre que Intentó Atropellar a Oficiales en Casa Jalisco, es Puesto a Disposición del MP

El hombre que intentó atropellar a elementos de seguridad en las inmediaciones de Casa Jalisco, ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre, cuando el hombre condujo en reversa, para tratar de lesionar a los elementos de seguridad, de inmediato, policías del estado iniciaron una persecución.

El hombre fue alcanzado en la Av. Américas y Jesús García, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, sin embargo, antes de ser detenido, intentó agredir a los oficiales con un bate.

¿Quién es el sujeto detenido?

Se trata de un repartidor de pintura que generó un despliegue de seguridad amplio en la colonia Providencia. Sobre su situación legal, el personal de comunicación social de la Fiscalía de Jalisco, señaló que el término para determinar si se judicializará su caso o no, vencerá el 1 de enero de 2026.

De acuerdo a Juan González Castañeda, Comisario General de la Policía Estatal Preventiva de Jalisco, el sujeto conducía a alta velocidad, y al no cumplir con su cometido, empezó a huir. Después de que fue asegurado, se le notaba desorientado.

Las autoridades investigan si el detenido cuenta con antecedentes penales, así como el motivo por el cual intentó arrollar a los elementos de seguridad. Algunas versiones indican que se encontraba en desacuerdo con las estrategias de seguridad que se aplican en Jalisco, pero también se menciona que estaba bajo los influjos de alguna droga.

Karina Fuerte / N+

