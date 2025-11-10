Conductor de Plataforma es Agredido a Balazos Tras Altercado Vial con un Hombre en Tonalá

El conductor de un vehículo de plataforma fue atacado a balazos después de que tuvo un altercado vial con otro conductor en la colonia Mexicaltzingo, en el municipio de Guadalajara.

La salud del conductor agredido es delicada, por lo que fue trasladado hasta el área de urgencias de la Clínica 46 del IMSS. El hombre, de 36 años, presentaba un impacto de bala en el tórax.

Policías de Guadalajara llegaron hasta el hospital, en donde una vez que se entrevistaron con la víctima, ésta les dijo que momentos antes había tenido un altercado vial con otro conductor, con quien también sostuvo una pelea verbal.

Después de varios minutos de discusión, uno de los conductores sacó una pistola y disparó en contra del hombre, y posteriormente escapó a bordo de su coche azul.

El agresor escapó a bordo de su vehículo

De los causantes pues nomás hay conocimiento del masculino, el cual tripulaba el otro vehículo y de los cruces estamos haciendo lo que es la investigación, ya que nos manifiesta varios cruces, de estos hechos se le está haciendo el llamado a un agente del Ministerio Público para mando y conducción Policía de Guadalajara

El estado de salud del hombre fue reportado como grave, ya que la bala le perforó la espalda.

La Fiscalía de Jalisco realiza las diligencias correspondientes para dar con el causante de esta agresión, de quien se desconocen sus características y el rumbo que tomó después de que cometió el crimen.

Ivonne Alcántar / N+

