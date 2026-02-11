Desalojan a Habitantes Irregulares de Pueblo Quieto por Construcción de Tren

Autoridades estatales y federales acordaron firmar un convenio de colaboración para apoyar la construcción del tren México – Querétaro – Irapuato – Guadalajara.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, informó que el gobierno estatal se encargará de facilitar la liberación de los derechos de vía. Señaló que, de ser necesario, se intervendrá la zona de Pueblo Quieto, aunque aún no hay nada definido.

Si el proyecto que traen va por ahí, hablamos de las líneas actuales de ferrocarril, tendría que liberarse porque si es un sistema de transporte masivo que es similar a la línea 4, tiene que ser confinado y tienen que hacerse todos los puentes vehiculares y toda la infraestructura para que no interfiera con la ciudad. David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura de Jalisco

Van por desalojo de vías por construcción de nuevo tren. Foto: N+

¿Qué se acordó en la reunión entre autoridades estatales y federales sobre el proyecto del tren?

En una reunión realizada en Casa Jalisco con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, en la que participaron también el gobernador Pablo Lemus y la titular del Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), María Padilla, se acordó que el proyecto ejecutivo, el trazo, las fechas de arranque y los detalles de la obra estarán a cargo del Gobierno Federal.

Se les escuchó, se dio la voluntad por parte del gobierno del Estado de colaborar con ellos, pero no traen una propuesta o un proyecto ejecutivo. David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura de Jalisco

La reunión inició poco después de las 12:00 horas y concluyó a las 15:45, cuando el subsecretario se retiró de Casa Jalisco.

