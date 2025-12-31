Presunto Ladrón Cae de una Azotea en Zapopan; Podría Quedar Parapléjico

Un hombre de 29 años se cayó de una azotea, aproximadamente desde una altura de ocho metros, luego de que fue sorprendido por las autoridades, quienes fueron avisadas de que se estaba cometiendo un supuesto robo en la colonia La Tuzanía, del municipio de Zapopan.

El hombre lesionado, en compañía de otro sujeto, estaban en la parte alta de algunas viviendas ubicadas en las inmediaciones del Anillo Periférico y el Antiguo Camino a Tesistán, quienes intentaron escapar con la llegada de los policías.

Se dio a conocer que el hombre brincó de una azotea a otra, pero al caer sufrió una herida en la columna, lo que ya no le permitió moverse, por lo que policías de Zapopan pidieron el apoyo de bomberos para poder bajarlo y entregarlo a paramédicos de la Cruz Verde, quienes mencionaron que podría terminar parapléjico.

Su acompañante también saltó, pero logró escapar

El otro sujeto saltó al mismo lado, pero logró continuar con la huida y consiguió perderse de la vista de los oficiales.

Manifiestan que varios andaban recorriendo las casas, al parecer haciendo asuntos ilícitos y uno cae al vacío, de hecho fueron dos los que cayeron al vacío, pero uno resultó lesionado Lorenzo Antonio Salazar, Comandante de Bomberos de Zapopan

Acerca de los hechos, se informó que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar qué acción pretendían hacer los sujetos en las azoteas de los domicilios ajenos.

Juan Pablo Ortega / N+

