Detienen a Presunto Reclutador del Crimen Organizado en Ojuelos, Jalisco

Un presunto reclutador de personas para un grupo del crimen organizado fue detenido y vinculado a proceso en Jalisco, por lo que ahora se encuentra en el penal de Puente Grande, además de que es acusado por trata de personas.

Noticia relacionada: Capturan y Vincula a Presunto Reclutador en Jalisco

La detención se registró por parte de elementos de la Policía Regional de Jalisco, en el municipio de Ojuelos.

El detenido enganchó a tres personas para presuntamente reclutarlas

Se trata de César ‘N’, quien de acuerdo al reporte de las autoridades enganchó a dos mujeres y a un hombre jóvenes, originarios de Zapopan y Guadalajara, a quienes invitó a una fiesta.

Una vez en el lugar de la presunta fiesta, César ‘N’ les quitó sus teléfonos celulares y sus identificaciones, y amenazándolos les comentó que serían reclutados para trabajar con un grupo delictivo al que él mismo pertenecía.

Posteriormente, empezaron a caminar por las calles de la cabecera municipal de Ojuelos, por donde patrullaban policías. Una vez que César ‘N’ vio a los uniformados, aceleró el paso, cuando una de las mujeres que iba con él pidió ayuda.

De inmediato se activó el protocolo de atención a víctimas y se logró rescatar a las dos jóvenes de 22 y 24 años, y al joven de 18, quien por cierto, contaba con una ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde enero de 2024.

Ahí en el centro de Ojuelos, observaron a los cuatro jóvenes, uno de ellos les hizo señas a los uniformados y bueno, fue cuando en entrevista inicial con los jóvenes se detectó que estaban siendo reclutados por las mismas versiones que daban ellos Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Jalisco

César ‘N’ ya fue entregado a un agente del Ministerio Público. Las víctimas fueron trasladadas a un área especializada para su atención.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: