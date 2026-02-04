Presunto Responsable de Incendiar 15 Vehículos en Guadalajara Habría Sido Contratado

El presunto responsable de haber incendiado 15 vehículos en las colonias Moderna, Americana y Ferrocarril, en Guadalajara, identificado como Medardo ‘B’, vivía en la zona de Pueblo Quieto, e incluso habría sido contratado para cometer este delito, de acuerdo con las primeras investigaciones.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, mencionó que Medardo ‘N’, de 48 años, quien fue detenido el 3 de febrero, vive en situación de calle.

Este sujeto, muy probablemente, vivía y operaba al interior de Pueblo Quieto, al parecer, después de los operativos que hicimos en Pueblo Quieto, algunos delincuentes contrataron a este sujeto para hacer la quema de automóviles como una medida de distracción ante los operativos en Pueblo Quieto Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Han quemado 20 vehículos durante la última semana

Durante la última semana, en distintos hechos, se ha registrado la quema de 20 vehículos en total. El 27 de enero fueron quemados los primeros autos, se trató de una camioneta y una caja de tráiler incendiadas en diferentes puntos de la colonia El Rosario, en Guadalajara.

El 1 de febrero fueron incendiados los siguientes vehículos: seis estacionados en las colonias Moderna y Americana, en la Perla Tapatía. Ese mismo día, dentro de un taller mecánico ubicado en la colonia Ferrocarril, fueron calcinados nueve vehículos. Y el 3 de febrero, en la colonia San Isidro Ejidal, en Zapopan, otro carro terminó envuelto en llamas.

Fue este 4 de febrero cuando quemaron un carro en la colonia Las Conchas, en Guadalajara, así como un remolque que era usado como oficina rodante, el cual ardió en llamas en la colonia Vallarta Universidad, en Zapopan.

