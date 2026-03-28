Productores Aceptan Tregua y Retiran Maquinaria Tras Acuerdo con Autoridades de Zacatecas

Luego de varias horas, productores de frijol accedieron a retirar parte de la maquinaria utilizada en su protesta, tras alcanzar un acuerdo preliminar con autoridades. Sin embargo, distintos sectores de la sociedad, entre ellos mineros, feministas, docentes, estudiantes, habitantes del Centro Histórico y comerciantes, les insistieron en no desistir de la manifestación ni mover los tractores.

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Alrededor de las 7 de la noche comenzaron a retirar tractores

A pesar de estas posturas, fue alrededor de las 7:08 de la noche cuando inició la movilización de uno de los tractores, marcando el primer paso hacia el cumplimiento de los acuerdos.

De acuerdo con líderes del movimiento, la tregua se sostiene principalmente en un voto de confianza hacia las autoridades, luego de que estas accedieran a otorgarles 300 paquetes de apoyo, equivalentes a mil 500 toneladas de producto. Esta cifra representa una reducción de hasta el 70% respecto a su demanda inicial, que contemplaba la entrega de 150 mil costales.

Como parte de los compromisos establecidos, se acordó una mesa de trabajo para este domingo 29 de marzo, en la que se evaluarán a fondo las peticiones y se buscará formalizar los acuerdos mediante la firma de una minuta.

Productores tienen un 'Plan B' en caso de que las autoridades incumplan el acuerdo

Los productores advirtieron que, en caso de no obtener respuestas favorables, las protestas podrían intensificarse. Incluso señalaron que cuentan con un “Plan B”, el cual contemplaría acciones más radicales para presionar a las autoridades en caso de incumplimiento.

JDRV / N+

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