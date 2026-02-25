Autoridades Demolerán Puente en Puerto Vallarta tras Daños Durante Ola de Violencia en Jalisco

El puente La Desembocada, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, será demolido por las autoridades después de que sufrió graves daños durante la ola de violencia ocurrida en diferentes puntos de Jalisco el pasado 22 de febrero.

Las autoridades cerraron el paso del puente a vehículos de carga pesada desde este 25 de febrero, esto para garantizar la seguridad de los conductores que circulan por esta vía.

Colocan camino provisional con piedras para automovilistas

Algunos ciudadanos fueron afectados, ya que este puente conectaba a localidades como El Ranchito y Ecoterra con el centro de Puerto Vallarta, sin embargo, poco después, colocaron piedras debajo del puente para que las personas con vehículos lograran cruzar.

En el lugar se ecuentran elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de cerrar el puente, por lo que únicamente personas y motocicletas se han visto pasar por encima.

Recomiendan a las personas que caminen con cuidado, está lleno de piedras abajo, no se sabe en qué momento el puente podría colapsar, se puede terminar cayendo José, uno de los ciudadanos afectados tras el cierre de la circulación

Cabe señalar que las autoridades no han confirmado una hora específica en la que el puente será demolido, no obstante, se está al pendiente de que se anuncie el momento en que sucederá.

