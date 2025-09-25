Bebé que Fue Aventada a Presa Las Pintitas, El Salto, Ya Recibió Sepultura Digna

La bebé recién nacida que fue aventada a la presa de Las Pintitas, en El Salto, Jalisco, ya recibió una digna sepultura, luego de que su abuela materna solicitara su cuerpo en el servicio médico forense.

Mientras tanto, Jocelyn Siomara 'N', después de ser imputada por el delito de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas, su defensa pidió la ampliación del término constitucional.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Cabe señalar que la pequeña nació el 18 de septiembre, un día después presentó afecciones a la salud, por lo que de acuerdo con lo que dijeron los padres, la llevaron a un puesto de socorros, sin embargo, no fueron atendidos.

En el camino a otra unidad médica, la bebé habría perdido la vida, por lo que decidieron aventarla a la presa Las Pintitas.

Ante las personas familiares, Jocelyn Siomara y su pareja volvieron el 22 de septiembre por la madrugada para rescatar el cuerpo de su bebé, donde fueron detenidos.

No obstante, sólo Jocelyn quedó a disposición de un juez de control con sede en Chapala. La audiencia de vinculación a proceso se programó para el 30 de septiembre.

Alejandra Parra / N+

