Tren y Camión Cargado de Garrafones se Impactan en el Álamo Industrial de San Pedro Tlaquepaque
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Se registró un impresionante accidente protagonizado por el tren y un camión de doble remolque cargado con 2 mil 400 garrafones con agua en San Pedro Tlaquepaque
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Se registra choque entre tren y camión de doble remolque en zona ferroviaria de la colonia Álamo Industrial de San Pedro Tlaquepaque
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En una zona de vías férreas se produjo un accidente entre un tren y un camión de dos remolques. El segundo remolque del vehículo fue impactado directamente por la locomotora, lo que ocasionó daños estructurales y la dispersión de su carga
¿Qué afectaciones dejó el choque?
El camión transportaba cientos de garrafones de agua, de los cuales decenas quedaron esparcidos sobre la calle y las vías. El impacto provocó que el segundo remolque quedara volcado, con los ejes destruidos. La defensa del tren también resultó afectada
El vehículo de carga quedó detenido sobre las vías, sin que el maquinista pudiera evitar la colisión. Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron lesionados.
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